Путин заявил о заинтересованности РФ в стабильном и безопасном Дальнем Востоке

Владивосток, 5 сентября. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы Дальний Восток оставался стабильным и безопасным регионом.

Выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке, Путин отметил, что Дальний Восток стал символом открытости всей страны, новаторства и решимости снятия барьеров для делового и человеческого общения. Такой результат был бы невозможен без укрепления атмосферы доверия и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Конечно, мы понимаем, что такой результат вряд ли был бы возможен без укрепления атмосферы доверия и конструктивного сотрудничества в АТР в целом, заинтересованы в том, чтобы эти позитивные тенденции получили развитие, чтобы наш общий регион был безопасным и стабильным», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что задачей развития Дальнего Востока является конвертация достижений в экономике региона в социальный рывок, в принципиально более высокое качество жизни людей.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4-6 сентября в столице Приморского края​​​. Ранее глава государства в приветствии участникам ВЭФ-2019 отметил, что развитие Дальнего Востока является ключевой задачей.