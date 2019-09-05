Путин предложил создать медицинский кластер для иностранных клиник на Дальнем Востоке

Владивосток, 5 сентября. Президент РФ Владимир Путин предложил создать на Дальнем Востоке медицинский кластер, в котором иностранные клиники смогут открывать свои филиалы. По словам главы государства, это позволит развивать медицину региона.

Выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), президент РФ подчеркнул, что на Дальнем Востоке необходимо создать эффективную систему врачебной помощи, которая будет не просто соответствовать лучшим стандартам и практикам, но и опережать их.

«Понимаю, что это задача не одного дня, но начинать решать ее нужно уже сегодня. Стартовать с прорывных пилотных проектов», — призвал Путин.

Как отметил глава государства, медицинский кластер позволит без лишних формальностей открывать на Дальнем Востоке филиалы иностранных клиник и привлекать в регион лучших зарубежных специалистов, а также использовать препараты и методики, которые доказали свою эффективность в других странах. Владимир Путин подчеркнул, что данный кластер должен функционировать в рамках российской юрисдикции, а министерство здравоохранения РФ и другие заинтересованные ведомства должны проработать все нюансы. По словам президента РФ, Дальний Восток требует особых мер и продвинутых механизмов для развития первичного звена здравоохранения, например, оснащения и информатизации поликлиник, больниц и роддомов, а также развития санитарной авиации.

Ранее Владимир Путин заявил, что обеспокоен демографической ситуацией на Дальнем Востоке, передает НСН. Глава государства призвал к кардинальным шагам в социальном развитии региона.