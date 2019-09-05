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Путин поддержал идею ипотечной программы для молодых семей на Дальнем Востоке

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Путин заявил, что согласен с программой для молодых семей со ставкой 2% годовых Владивосток, 5 сентября. Владимир Путин согласился запустить в Дальневосточном федеральном округе специальную ипотечную программу для молодых семей со ставкой 2% годовых. Об этом российский лидер заявил на полях Восточного экономического форума.

Президент отметил, что прежде необходимо заметно увеличить объемы строительства современного жилья, которое при этом должно быть максимально доступным.

Путин уточнил, что новая льготная ипотечная программа будет запущена в текущем году и действовать пять лет. Она распространится на первичный рынок и на индивидуальное жилье для получателей «дальневосточного гектара».

Реализовываться программа будет за счет средств государственной программы развития Дальнего Востока и Фонда развития Дальнего Востока.

Напомним, в феврале этого года Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о политике снижения ставок по ипотеке. Российский лидер поручил Кабмину РФ и Центробанку удерживать линию снижения ставок по ипотеке сначала до 9, а затем до 8%.

Путин заявил, что к 2024 году Россия должна выйти на ставку по ипотеке ниже 8%.

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