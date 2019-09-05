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Ушаков сообщил о скором визите Нетаньяху в Россию

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Ушаков сообщил о скором визите Нетаньяху в Россию

Владивосток, 5 сентября. Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху посетит Россию с рабочим визитом в ближайшее время, вероятно, премьер-министра примут в Сочи. Об этом сообщил в четверг журналистам помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков.

«Да, идет речь о рабочем визите премьер-министра Израиля. Судя по всему, это визит будет не в Москве», — сказал он журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2019), предположив, что визит пройдет в Сочи.

Отвечая на уточняющий вопрос о возможности проведения встречи лидеров двух государств в текущем месяце, он сказал, что «в достаточно ближайшей перспективе».

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