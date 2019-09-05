Абэ подтвердил готовность Японии работать над мирным договором с РФ

Владивосток, 5 сентября. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Абэ перед началом встречи подтвердил готовность Японии работать над мирным договором с Россией.

В рамках встречи Абэ и Путин также отметили, что пилотный проект по туризму на Курилах будет запущен в октябре этого года. Премьер-министр Японии напомнил, что следующих год объявлен годом межрегиональных обменов.

«В следующем году у нас пройдет год межрегиональных обменов. Мы хотим усилить обмены с РФ в различных областях», — заявил Абэ.

Кроме того, глава правительства Японии поблагодарил Путина за содействие при проведении саммита G20 в июне этого года.

В ходе пленарного заседания ВЭФ-2019 во Владивостоке 12 сентября прошлого года президент РФ Владимир Путин выступил с предложением заключить мирный договор с Токио без предварительных условий и решить все спорные вопросы после подписания документа. Абэ в ответ подтвердил заинтересованность Токио заключить мирный договор с Москвой, но при этом отметив, что отсутствие соглашения является препятствием на пути полноценного сотрудничества между двумя странами.