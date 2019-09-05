Родственники Началовой занялись перевозкой вещей из квартиры певицы

Москва, 5 сентября. Родители Юлии Началовой начали частично перевозить вещи из квартиры дочери. Известно, что к Началовым-старшим уже переехала белая Yamaha — пианино внучки. Об этом рассказала PR-директор Юлии Началовой Анна Исаева в своем Instagram-аккаунте.

Исаева опубликовала снимок дочери певицы — Веры Алдониной, на котором она стоит на фоне школы на линейке в честь Дня знаний со своими бабушкой и дедушкой, родителями покойной исполнительницы.

Все трое выглядят на фото вполне счастливыми. Хотя, признается Исаева, о состоянии девочки окружающие часто выражают тревогу, потому что считают, что она выглядит грустной.

Бывший PR-директор певицы решила развеять сомнения и заявила, что у Веры все в порядке. Девочка чувствует себя хорошо, живет с любимыми бабушкой и дедушкой, а теперь и вовсе будет увлечена учебой, которую очень любит.

Теперь вместе с Верой жить у бабушки и дедушки будет музыкальный инструмент девочки. Прежде уроки по фортепьяно проходили в квартире исполнительницы, поскольку инструмент занимал там свое место в комнате Веры. Но теперь занятия музыкой, как и все остальные, будут перенесены в новое место, и девочка может вернуться к регулярным упражнениям.

Пользователи Instagram заявление Исаевой поддержали, согласившись, что жизнь продолжается, и не стоит лишний зацикливать внимание ребенка на потере, которую ему итак нелегко переживать.

«Жизнь продолжается, и зачем ребенку постоянно напоминать о горе.То глаза не те, то грустный взгляд». «Как мудро, правильно и от души, Анна, вы молодец». «Уважение к вам». «Вот честно, надоело!!! Я тоже считаю, что Вера ни чем не обижена. Это дикое горе, когда теряешь маму!!!! Но Вере все условия созданы, чтобы она меньше на этом зацикливалась!»

Анна рассказала, что Вера очень любит музыку и живопись, поэтому уделяет им практически все свободное время. Она также принимает участие в постановке школьных мюзиклов и регулярно играет для бабушки разные произведения из них.

Напомним, российская певица Юлия Началова преждевременно скончалась на 39-м году жизни в марте 2019 года от заражения крови и сердечной недостаточности. Артистка долгое время пыталась бороться с болезнями, но так и не смогла их преодолеть.

У нее осталась дочь Вера, которая была рождена в браке с футболистом Евгением Алдониным.