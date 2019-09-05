Медведчук положительно оценил контакты Путина и Зеленского

Владивосток, 5 сентября. Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2019) заявил, что исключительно положительно оценивает проведение телефонных разговоров между лидерами Российской Федерации и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

«Исключительно положительно», — сказал украинский депутат в четверг журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

По его мнению, контакты лидеров двух государств способны привести к урегулированию ситуации в Донбассе.

Говоря о возможности своей встречи с главой российского государства на полях ВЭФ, Медведчук отметил: «Поживем — увидим».

Телефонная беседа Путина и Зеленского по ситуации в Донбассе состоялась в начале августа. Разговор состоялся по инициативе киевской стороны. В пресс-службе Кремля сообщили, что стороны сделали акцент на важности соблюдения режима прекращения военных действий в этом регионе.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков по просьбе журналистов оценил возможность личной встречи глав Украины и России. По словам представителя Кремля, Путин всегда является приверженцем диалога для решения острых проблем, «тем более в таких запущенных ситуациях, как российско-украинские отношения».

Напомним, гражданская война в Донбассе началась в апреле 2014 году после государственного переворота в стране. Луганск и Донецк, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти парламенту, объявили о независимости. В ответ Киев начал военную операцию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке, но киевские власти систематически нарушают взятые на себя обязательства.