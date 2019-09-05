Зеленский может получить невиданные в истории полномочия для управления Украиной

Ведущие украинские политологи активно обсуждают закон о снятии депутатской неприкосновенности, принятый Верховной радой в окончательном виде 3 сентября. У многих из них он вызывает большие опасения, поскольку теперь «нарушен баланс между основными ветвями украинской власти». Теперь президент Украины Владимир Зеленский может получить невиданные в истории полномочия для управления страной, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Киева.

4 сентября спикер Верховной рады Дмитрий Разумков подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности с 2020 года. Соответствующий законопроект был размещен на сайте Рады. Закон вносит изменения в ст. 80 конституции, которая гласила, что «парламентариям гарантируется депутатская неприкосновенность: они не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Раде (кроме ответственности за оскорбление или клевету), а также не могут быть без согласия парламента привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы».

Теперь в конституции осталась лишь та часть этой статьи, которая касается ответственности за высказывания и голосование. При этом исчезло упоминание о «гарантиях неприкосновенности и невозможности привлечения к ответственности, задержания и ареста без согласия Рады».

Глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что этот шаг серьезно ослабит позиции Верховной Рады. А также даст возможность президенту и его окружению шантажировать народных избранников под угрозой привлечения их к уголовной ответственности.

«Мы стали свидетелями выполнения первого предвыборного обещания Владимира Зеленского и его команды. Общество действительно давно ожидало подобного шага от власти, поэтому выполнение этого пункта программы, безусловно, добавит президенту политических баллов, уровня социальной поддержки. Я также всегда поддерживал снятие с депутатов неприкосновенности. Этот шаг в ближайшем будущем способен привести к формированию профессионального корпуса депутатов, чего на Украине не было никогда в ее новейшей истории», — сообщил глава УИАМП.

По мысли Бортника, в парламент успешного государства должны приходить успешные люди, нацеленные на то, чтобы заниматься серьезной политикой, писать и принимать законы, представлять интересы своих избирателей. А не делать бизнес, получать взятки от олигархов за «правильное» голосование или прятаться за депутатским мандатом, как это было в прошлом созыве.

«Впрочем, это идеалистическая картина, возможная лишь в отдаленном будущем. Сегодня же этот шаг ведет, на мой взгляд, немного к другим политическим последствиям. В первую очередь, это серьезно усиливает позиции самого президента и ослабляет парламент. Не стоит забывать, что всех силовиков в стране курирует лично президент, а открытие уголовного дела против любого депутата, или его арест, теперь возможны без разрешения Рады. Поэтому вскоре любой из парламентариев может стать объектом преследования и шантажа со стороны силовиков», — считает Бортко.

Он отметил, что компрометирующие документы на того или иного депутата могут легко попасть на стол в каком-нибудь элитном ресторане Киева, и парламентария поставят перед выбором. Либо он входит в «правильные» фракции и депутатские группы, «правильно» голосует и ведет себя в Раде. Либо эти материалы на него передаются в суд, по ним начинают работать правоохранители, депутата задерживают, и он проводит пару лет в тюрьме.

По сути, считает Руслан Бортник, благодаря новому закону депутат Рады уравнивается в правах с рядовыми украинцами. Но при этом по факту он становится даже более уязвимым, поскольку в силу своей работы постоянно находится на виду.

«Одна из составляющих этой угрозы — это крайне низкое качество работы украинских силовых структур. Напомню, предыдущий парламент не менее 12 раз давал разрешение на привлечение к ответственности тех или иных депутатов. И что, кто-то из народных избранников после этого сел в тюрьму? Никто не сел, и проблема здесь была не в наличии неприкосновенности, а в отвратительной работе следствия и суда. И эта проблема до сих пор не решена», — считает Бортник.

Поэтому, говорит аналитик, снятие неприкосновенности ведет лишь к большей зависимости парламентариев от президента, а не к усилению борьбы с политической коррупцией. Это возможно только после полного переформатирования нынешней правоохранительной и судебной системы Украины, уверен эксперт.

«Думаю, что теперь парламент как законодательная ветвь власти серьезно ослабнет. При этом закон о снятии неприкосновенности был направлен даже не против оппонентов Зеленского, а против его же фракции. По сути, монобольшинство «Слуги народа» в Раде и так давало партии власти возможность снять неприкосновенность с любого парламентария. Но этот инструмент может использоваться Зеленским именно для контроля над своей же фракцией. Теперь против тех, кто, так или иначе, нарушает закон, возможны негласные следственные действия, установление «прослушки» и т. д.», — прогнозирует Бортник.

По словам Бортника, этот шаг также сделает закулисную политическую борьбу в Раде менее публичной. Раньше, когда для преследования депутата требовалось разрешение Рады, вопрос неизбежно попадал в публичную плоскость, а также в сферу внимания СМИ. Теперь этого вполне можно избежать.

«Думаю, что теперь вся политическая коррупция, связанная с преследованием депутатов, переместится из публичной сферы в «теневую». При этом дружное голосование Рады за этот закон (он набрал 370 голосов из 423 возможных) наталкивает на мысль о том, что «фракции галерки», то есть оппозиция, до конца не верят в то, что снятие неприкосновенности реально вступит в силу. Они надеются на Конституционный суд, который может отменить это решение. Так что я считаю его популистским, и при этом далеко не финальным», — считает Бортник.

Также Бортник напомнил, для Европы, на которую привыкли ориентироваться в сегодняшней Украине, такой опыт нехарактерен. Депутатская неприкосновенность сегодня официально отсутствует только в одной стране ЕС — Голландии, до которой Украине по многим параметрам еще очень далеко.

«Важно и то, что в нынешней архитектуре украинской власти Рада — далеко не главная инстанция в принятии ключевых политических решений. Большинство основных решений, влияющих на судьбу страны, принимаются и будут приниматься лично президентом, офисом президента и правительством Украины. Так что парламент здесь — только четвертая по важности инстанция, своего рода ширма, театральные подмостки, и не более того», — напомнил Бортник.

По мнению Бортника, теперь для дальнейшего движения к демократии власти необходимо сделать следующий шаг — снять полную уголовную неприкосновенность с президента. Однако вместо этого действующая власть предлагает только закон о порядке объявления импичмента главе государства.

«Но это предполагает только снятие лидера страны с должности, но никак не ограничивает его от совершения уголовных правонарушений. Необходимо принять закон и об ограничении неприкосновенности судей, которые в последние годы часто попадают в различные криминальные истории. Как правило, все дела против них заканчиваются ничем, в лучшем случае — снятием с должности. Но эти вопросы сегодня даже не поднимаются», — подчеркивает эксперт.

Также Бортник напомнил — выполнение Зеленским предвыборных обещаний, безусловно, хорошо для его пиара. Но общество ждет от президента гораздо более важных шагов — таких, как скорейшее установление мира в Донбассе, снижение тарифов на газ и услуги ЖКХ, а также реальных «посадок» в рамках борьбы с коррупцией.