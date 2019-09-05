Лавров назвал главной проблемой СБ ООН отсутствие представителей стран Азии и Африки

Москва, 5 сентября. Совет Безопасности ООН нуждается в реформации, главной проблемой нынешнего состава СБ ООН является низкая представленность стран Азии и Африки, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД РФ напомнил, что необходимость реформирования СБ ООН признана достаточно давно, в рамках Генеральной Ассамблеи ООН была создана специальная структура. Структура СБ ООН должна отражать изменившуюся геополитическую реальность, подчеркнул Лавров.

«В этом контексте отмечу, что главной проблемой нынешнего состава СБ ООН является откровенная недопредставленность развивающихся регионов мира — Азии, Африки, Латинской Америки», — добавил Лавров в интервью «Известиям».

Глава российского политического ведомства уверен, что состав СБ ООН должны пополнить представители именно этих регионов, в том числе Индия и Бразилия. Параллельно должен решаться вопрос и о представленности африканского континента.

«Конечно, обязательно параллельно с удовлетворением чаяний азиатского и латиноамериканского регионов необходимо аналогичным образом решить вопрос о повышении представленности Африканского континента», — подчеркнул Лавров.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия в ходе председательства в Совете Безопасности ООН проведет два министерских заседания. Первое заседание будет посвящено сотрудничеству ООН с региональными и субрегиональными организациями для поддержания мира и безопасности, а второе — вопросам безопасности в Африке.