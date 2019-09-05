Убийц Олеся Бузины могут осудить до конца года по соглашению с Аваковым

В Киеве состоялось заседание Шевченковского суда по делу об убийстве украинского журналиста и писателя Олеся Бузины, которое произошло в апреле 2015 года. Все это время следствие и адвокаты обвиняемых изо всех сил затягивали дело, но теперь, по данным инсайдеров, оно может быть доведено до приговора в этом году, передает корреспондент Федерального агентства новостей из зала суда.

Как и все последние рассмотрения дела об убийстве Бузины, заседание 4 сентября было немноголюдным: большая часть киевской прессы его проигнорировала. А ведь в первые полгода процесса от журналистов в зале было не протолкнуться — весь 2018 год общественность ожидала, что Шевченковский суд «вот-вот вынесет справедливый приговор» двум убийцам, все доказательства вины которых у следствия на руках.

Но с каждым новым заседанием процесс все больше увязал в процедурных вопросах, судьи брали самоотводы, а адвокаты подсудимых предъявляли суду все новые претензии и т. д. В итоге стало понятно, что справедливого приговора не будет, по крайней мере, до смены власти на Украине. Сейчас, когда сменилась и верховная власть, и руководство силовых структур, многие в Киеве ожидают, что дело об убийстве Бузины будет доведено до конца.

Впрочем, последнее заседание вновь выглядело как издевательство подсудимых и их адвокатов над судьями. Сначала защита подозреваемых в убийстве — Дениса Полищука и Андрея Медведько — заявила, что «на процессе не хватает одного запасного присяжного». В ответ прокурор заявил, что все нормы выдержаны. С ним согласился и адвокат Валентины Бузины, матери погибшего журналиста, и, собственно, суд.

Затем судьи еще раз опросили подозреваемых на предмет того, признают ли они себя виновными по главным статьям обвинения — предумышленном убийстве в составе организованной группы, а также незаконном хранении оружия и боеприпасов. Сначала Медведько, а затем Полищук заявили, что суть обвинения им не ясна. Судья еще раз повторила формулировку обвинения и поинтересовалась Медведько, что именно ему не ясно.

«Слова-то вы говорите все понятные, ваша честь, — ответил подсудимый. — А вот суть обвинения мне все равно не ясна. Я хотел бы, чтобы по этому вопросу вы обратились к нашим адвокатам».

В аналогичной манере вел себя и Полищук, который сообщил суду, что «не работает, потому что занимается общественной деятельностью». Также оба подозреваемых заявили, что «своей вины не признают, все вопросы — к их адвокатам». Кроме того, Полищук и Медведько отказались считать обоснованными иски в свой адрес от родственников убитого Бузины. Мать и вдова журналиста через адвоката потребовали компенсировать им моральный ущерб в размере одного миллиона гривен.

По традиции, адвокаты радикалов во главе с Андреем Федуром устроили на процессе очередное шоу. Они цеплялись к процедурным вопросам, перебивали судью, добивались права зачитывать второстепенные документы и т.д. В общем, делали все возможное, чтобы максимально затянуть процесс, и без того продолжающийся уже 2,5 года. Ранее Федуру и компании удалось поменять как минимум два состава судей, а также ввести в состав суда присяжных. И каждый раз рассмотрение дела начиналось по сути с нуля.

По окончании процесса Валентина Бузина поделилась со СМИ своим мнением о прошедшем заседании.

«Пока я не вижу, чтобы со сменой власти что-то кардинально изменилось на процессе, но появилась хоть какая-то надежда, — заметила женщина. — Да, заседания суда искусственно затягиваются, и это делается специально — адвокатам подсудимых ведь за это и платят. Один из них сегодня даже пообещал привести «улицу» в здание суда. Это недопустимо. Работайте по закону, и больше ничего не нужно».

Мать Бузины также рассказала, как переносит встречи с подозреваемыми в убийстве ее сына.

«Уже почти 30 заседаний мы сидим друг напротив друга, — отметила она. — Мне очень больно, но я не могу сказать, что это сделали именно они, пока приговор не вынесен. Но мне жаль их — ведь они безнадежно испортили себе биографию, хотя по возрасту годятся в сыновья Олесю».

Напомним, убийцам Бузины грозит срок от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Дело было передано в суд осенью 2017 года, Медведько и Полищука обвиняют по статьям уголовного кодекса «Умышленное убийство в составе вооруженной группы» и «Незаконное хранение оружия и боеприпасов».

Украинский журналист и писатель Олесь Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года во дворе своего дома в Киеве. Это дело взял на личный контроль действующий на тот момент президент Петр Порошенко. Спустя два месяца после убийства глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о «раскрытии дела». По его словам, силовики в ходе спецоперации задержали двух исполнителей убийства — Медведько и Полищука. Оба — бойцы националистических батальонов, принимавшие участие в так называемой АТО в Донбассе, члены радикальной группировки С14.

Следствие утверждало, что обнаружило массу улик — экспертизу ДНК с выброшенной преступниками одежды, следы в автомобиле и прямые опознания свидетелей. После ареста Полищук и Медведько несколько месяцев провели в СИЗО, а в конце 2015 года были отпущены под «частичный домашний арест». В настоящее время оба находятся без каких-либо мер пресечения, спокойно живут в Киеве и участвуют в акциях С14.

По мнению экспертов, следствие по делу об убийстве Бузины еще в мае 2015 года однозначно указало как на мотивы убийства Бузины, так и на тех, кто его осуществил. Однако дело все равно затянулось на годы — во многом благодаря «заботе» бывшего руководства Генпрокуратуры Украины во главе с Юрием Луценко. Адвокат потерпевшей стороны Артем Захаров ранее заявлял ФАН, что «с первого дня расследования Генпрокуратура страны делала все, чтобы это убийство осталось нераскрытым».

В целом, расследование и суд по «делу Бузины» ярче всего показали нынешнее состояние судебной власти на Украине, считают эксперты. Силовые органы Украины, несмотря на смену руководства, по-прежнему не стремятся довести до конца ни одно резонансное дело. До сих пор не раскрыты убийства Олега Калашникова, Павла Шеремета, а также десятки убийств на Майдане Незалежности.

Тем не менее, считают эксперты, справедливость в этом деле может восторжествовать. Правда, лишь тогда, когда дело попадет под контроль порядочных прокуроров и судей. По мнению ряда политологов, оставив Арсена Авакова во главе МВД, новые власти взяли с него ряд обязательств. Одно из них — это тщательная «зачистка» национал-радикальных движений и максимальное удаление их членов с политического поля в стране.

Таким образом, дело об убийстве Бузины может стать «лакмусовой бумажкой» выполнения Аваковым своих договоренностей с новой властью. Ведь, если «дело Бузины» будет бесконечно затягиваться и при новом президенте Владимире Зеленском, это станет серьезным ударом по имиджу всей «команды Зе». Очередное заседание по делу об убийстве Бузины состоится в Шевченковском суде до конца сентября. На нем продолжат рассмотрение дела по существу.