В Госдуме ответили на призыв Грефа «убить» экзамены в школах

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что экзамены лишают школьников желания учиться, и предложил России отказаться от классической экзаменационной системы. Его инициативу прокомментировали в Госдуме.

Выступая на Восточном экономическом форуме, глава Сбербанка назвал ситуацию с экзаменами в школах катастрофической.

«Это катастрофа... Одна из моих личных целей — убить экзамены», — цитирует Грефа РИА Новости.

По мнению топ-менеджера крупнейшего банка России, дети привыкают к системе оценивания и выходят из учебных заведений «инвалидами», которые ни на что не способны, если их не продолжают оценивать.

«Надо напомнить господину Грефу, что мы уже встали на путь отказа от экзаменов, потому что появление единого госэкзамена привело к отказу от вступительных испытаний в вузы. Там теперь сидят не приемные комиссии, а бухгалтерские, которые складывают результаты школьных ЕГЭ и, исходя из получившейся суммы баллов, зачисляют абитуриентов то ли на бюджет, то ли на платное отделение. И некая накопительная система баллов, когда детей оценивают не только по знаниям, но и по психологическим и другим критериям, внедряется уже в детских садах. У нас же существует дошкольный образовательный стандарт, далее следует соответствующая федеральному стандарту оценочная система в школах. И это не привычная форма экзаменов, о которой говорит глава Сбербанка, это набор различных показателей, которым успешный учащийся должен отвечать. Пока что эти образовательные стандарты далеки от совершенства, но они существуют и совершенствуются по всей стране», — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

По словам парламентария, введение системы ЕГЭ, безусловно, усилило натаскивание школьников на сдачу выпускных экзаменов, но такая практика присутствовала и раньше, когда дети учили определенные билеты по предметам и готовились к определенным темам сочинения.