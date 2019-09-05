Скворцова объяснила, почему Минздрав против дистанционной продажи алкоголя

Москва, 5 сентября. Министерство здравоохранения России выступает против дистанционной продажи алкоголя, поскольку в случае принятия этого предложения все законодательные запреты в области регулирования продаж спиртных напитков сойдут на нет. Об этом заявила журналистам на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ-2019) глава ведомства Вероника Скворцова.

«Минздрав категорически против, категорически… К чему может привести дистанционная торговля? К тому, что все эти запреты, прописанные законодательно, будут полностью нивелированы», — сказала министр в интервью РИА Новости.

По ее словам, в течение последних нескольких лет удалось в два раза уменьшить потребление алкоголя на душу населения. Скворцова отметила, что ведомство вводило определенные ограничительные меры.

Руководитель Минздрава указала на то, что все законодательные моменты в этой сфере будут нивелированы, если в России разрешат дистанционную продажу алкоголя.

«Например, мы категорически запрещаем продавать алкоголь несовершеннолетним, а здесь как это можно проверить?» — объяснила министр.

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова оценила идею введения четырехдневной рабочей недели.