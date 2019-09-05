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Россия

Кремль будет ежегодно исследовать уровень доверия россиян президенту

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Кремль будет ежегодно исследовать уровень доверия россиян президенту

Москва, 5 сентября. Кремль будет проводить ежегодные исследования, чтобы определить уровень доверия граждан РФ к президенту и главам регионов. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства России.

Отмечается, что данные будут предоставляться Кремлем каждый год 15 апреля. Всего в Федеральный план статистических работ включили 15 показателей, которые позволят оценить эффективность работы высших должностных лиц и органов исполнительной власти субъектов РФ. В список вошли не только уровень доверия к власти, но и количество высокопроизводительных рабочих мест, численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса, уровень среднемесячной зарплаты, доля городов с благоприятной средой и доля автомобильных дорог, соответствующих всем нормативным требованиям.

Ранее ВЦИОМ провел исследование и сообщил о росте уровня доверия россиян к президенту РФ Владимиру Путину. Уточняется, что с начала 2019 года этот показатель поднялся до 73%, передает НСН. Также сообщалось, что среди политических партий больше всего граждане доверяют «Единой России»: ее рейтинг составил 33%.

Как отметил член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков, уровень доверия россиян Владимиру Путину говорит о мудрости президента России и о его управленческих качествах, которые позволили повысить уровень жизни в стране.

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Источник: Правительство России
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