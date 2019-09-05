Москва, 5 сентября. Эксперты Лувенского католического университета и Стэнфордского университета выяснили, какой вред представляет для детей родительское выгорание. Они уточнили, что воспитание детей требует от родителей большого труда и часто приводит к стрессам. Если испытывать волнение постоянно, то стресс может стать хроническим и привести к эмоциональному выгоранию.

Ученые рассказали, почему нельзя стремиться быть идеальным родителем. Как считают ученые, эмоциональное выгорание негативно влияет не только на самих родителей, но и на детей. По данным издания Clinical psychological Science, специалисты объяснили, что такие ситуации провоцируют насилие в семьях, недопонимание, а так же уход из семьи детей.

Как рассказала, Мойра Миколайчик, одна из курирующих работу экспертов, в современном мире родители испытывают большое давление: многие, стремясь к идеалу, теряют свои силы. По данным Planet Today, в эксперименте участвовали 2625 «хороших» родителей из Бельгии и Британии. Он позволил делать вывод о том, что стараясь быть идеальными родителями, у людей произошло полное истощение. В итоге у некоторых людей даже наблюдалась мысль покинуть семью.

Ранее психологи назвали основные ошибки, которые стоит избегать родителям в воспитании детей, чтобы они выросли счастливыми. Специалисты напомнили, что годы взросления и становления личности — важнейший период в жизни человека, в течение которого закладываются моральные ценности. От того, в каких условиях развивался ребенок и был ли он счастлив, зависит его будущее, отметили психологи.

Они перечислили несколько ошибок, которые родители часто совершают, пусть и из лучших побуждений, в результате чего дети вырастают неуверенными или эгоистичными.

В первую очередь, психологи указали, что с точки зрения воспитания неправильно отказываться от чего-либо в жизни в угоду ребенку. Малыш, который получает все желаемое, в то время как родители испытывают материальные или другие трудности, может вырасти равнодушным к проблемам окружающих, отметили они.

Во-вторых, эксперты призвали не возлагать на детей свои желания, которым не удалось сбыться.

В-третьих, как отметили психологи, чрезмерный контроль может привести к тому, что из ребенка получится безвольная и несамостоятельная личность. Критика также не приведет к положительному результату, отметили они. По словам экспертов, критикуя, взрослые сознательно занижают самооценку детей.

Напомним, психологи назвали несколько простых правил, следуя которым человек может измениться и стать счастливым. Специалисты отметили, что зачастую испытать это чувство людям мешают различные обстоятельства, такие как нелюбимая работа или отсутствие романтических отношений.

Кроме того, эксперты рассказали о качествах, которые присущи сильным духом людям, и объяснили, как воспитать их в себе.