Международное расследование катастрофы MH17 базируется на основании тех показаний, кто так или иначе пострадал во время крушения Boeing, а потому его нельзя считать объективным, заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.

«Их взгляды не могут быть справедливыми и нейтральными», — сказал чиновник, его слова приводят РИА Новости.

Известный политолог и обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что высказывание премьера не ново — он уже не раз возмущался неудовлетворительной работой правоохранительных органов.

«Премьер Малайзии заявляет это не в первый раз, выражая свое недовольство ходом следствия», — говорит аналитик.

Собеседник ФАН напомнил, что со стороны Малайзии на протяжении долгого времени звучат возмущения.

«Из Малайзии не в первый раз звучит идея перезапустить эту следственную группу, поскольку ныне действующая себя полностью скомпрометировала», — рассуждает политолог.

По его словам, следствие изначально было необъективно и стремилось в первую очередь очернить РФ.

«С самого начала международная следственная группа собиралась действовать с одной целью — обвинить Россию. И больше ничего, это видно невооруженным взглядом», — констатировал политолог.

Владимир Корнилов также констатировал, что премьер Малайзии объективно подходит к рассмотрению причин катастрофы.

«Самое интересное, что он задает резонные вопросы. Почему не расследуются преступления Украины, которая открыла воздушное пространство над зоной боевых действий», — подчеркивает политический аналитик.

В заключение он посетовал на то, что мировое сообщество отказывается от объективного расследования, руководствуясь политической конъюнктурой.

«Мы не слышим никаких ответов из Нидерландов. Это факт, который неоспорим. И я вижу, как на эти заявления реагирует голландская сторона. Это говорит о том, что они понимают резонность заявлений премьера Малайзии и волнуются по поводу возможного резонанса», — подытожил Владимир Корнилов.

Крушение Boeing над Донбассом произошло 17 июля 2014 года. В результате инцидента погибли 298 человек. Россия не раз заявляла о том, что причиной авиакатастрофы являлась украинская сторона. Министерство обороны России назвало номер ракеты, которая поразила самолет. Несмотря на это, многие страны Запада, прежде всего США, продолжают обвинять в гибели судна Россию и Донецкую Народную Республику.