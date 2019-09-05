Медведчук положительно оценил возможность возвращения РФ к работе в СЦКК

Владивосток, 5 сентября. Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук положительно оценивает предложение о возвращении России к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), поскольку это позволит СЦКК выполнить миссию в полном объеме. Об этом он рассказал на Восточном экономическом форуме.

Напомним, ранее украинские власти призвали Россию возобновить работу в СЦКК в Донбассе, так как признали целесообразным восстановление двустороннего российско-украинского механизма контроля за соблюдением режима прекращения огня.

Положительный момент в этом решении нашел и украинский депутат Виктор Мкдведчук.

«Это положительный момент, естественно. Потому что СЦКК давно работает без представителей (России — прим. ред.), и я считаю, что для того, чтобы он выполнял свою миссию,..., СЦКК должен действовать в полном составе, и в полном объеме (осуществлять — прим. ред.) выполнение непосредственной функции по контролю за ситуацией...», — сказал представитель Украины телеканалу «Россия 24».

МИД России в декабре 2017 года заявлял о том, что российская сторона прекращает работу в СЦКК, поскольку сталкивается с серьезными трудностями, вызванными позицией украинских властей.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль допускает в дальнейшем возвращение российских офицеров в СЦКК, если Киев прекратит провокационные действия в их отношении и создаст им условия для работы.

Восточный экономический форум проходит в столице Приморья 4-6 сентября. Это уже пятый ВЭФ во Владивостоке.