Эксперт объяснила, зачем Папа Римский отправился в турне по странам Африки

Бостон, 5 сентября. Папа Римский Франциск отправился в турне по странам Африки. Ассистент профессора факультета теологии бостонского университета Николетт Манглос-Вебер отметила, что Католическая церковь возлагает большие надежды на жителей этого континента.

Новое турне стало четвертым визитом Папы Франциска в Африку с 2013 года, когда он возглавил Римско-католическую церковь. В предыдущие разы он посетил Кению, ЦАР, Уганду, Египет и Марокко. В этот раз Папа Риский запланировал визиты в Мозамбик, Мадагаскар и островную республику Маврикий.

В Мозамбике он намерен отслужить мессу на стадионе, а затем, как ожидается, сделает заявление о примирении внутри страны. Исследование американского центра Pew свидетельствует о том, что католическое население Африки растет быстрее, чем на любом другом континенте. Это очень важный момент на фоне того, что считавшаяся цитаделью христианской веры Западная Европа в последние годы становится более светской. По мнению экспертов, в 2060 году в регионе тропической Африки будут проживать четверо из десяти христиан в мире.

С 1980 по 2012 годы количество католиков в мире возросло на 57% — до 1,2 миллиарда человек. При этом в Европе этот показатель зафиксирован на уровне 6%, а в Африке — на 283%.

«Я считаю, что Африка — это в самом деле будущее [Католической церкви]», — убеждена Манглос-Вебер.

По мнению эксперта, присоединяясь к Католической церкви жители Африки ощущают принадлежность к социальному институту, который дает серьезную поддержку и ощущение безопасности. Это очень важно для них, учитывая нестабильную ситуацию на континенте.

«Церковь строит больницы, школы, другие социальные учреждения, — приводит ее слова «Би-Би-Си». — Это то, что постколониальным правительствам в Африке сложно предоставить населению».

Манглос-Вебер убеждена, что Папа Франциск заинтересован в том, чтобы в высших эшелонах церкви было представлено больше африканцев. Она напомнила, что он сам является первым понтификом, который родился родившийся в стране Глобального юга. Эксперт пояснила, что эта геополитическая категория обозначает страны низкого и среднего достатка в Африке, Азии и Латинской Америке.