Собчак рассказала киевскому журналисту, чей Крым

Киев, 5 сентября. Экс-ведущая скандального шоу «Дом-2», журналистка Ксения Собчак считает возвращение Крыма в состав Украины оптимальным способом улучшить отношения Москвы и Киева. Об этом экс-кандидат в президенты РФ заявила в эфире украинской радиостанции «Новое время».

«Мы братские народы, нужно пережить то, что уже было наделано, и постараться найти как-то позитивный выход, кроме как «отдайте Крым». Потому что этот выход сейчас, к сожалению, невозможен», — отметила журналистка.

При этом решение «вернуть» полуостров она назвала «самым правильным», но, учитывая нынешние реалии, невозможным.

На уточняющий вопрос киевского журналиста «Чей Крым?» Собчак заявила, что Россия нарушила международное право, поэтому Крым должен быть «возвращен» Украине. По мнению телеведущей, «возврат» Крыма должен сопровождаться неким референдумом касательно этого вопроса, пишет «Царьград».

В 2017 году Ксения Собчак уже заявляла, что с точки зрения международного права Крым является украинской территорией.

Напомним, Крым стал частью России в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ. Киев до сих пор считает полуостров украинской территорией.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».