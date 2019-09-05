В Совфеде предложили лишать вузы аккредитации только по решению суда

Москва, 5 сентября. Решение о приостановлении или лишении аккредитации вуза должен принимать суд, а не Рособрнадзор, чтобы нельзя было заблокировать работу образовательного учреждения в связи с противоправными требованиями и оставить студентов без шанса получить диплом государственного образца. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Парламентарий разработал соответствующий законопроект и направит его для получения заключения главе Кабмина Дмитрию Медведеву.

На фоне лазеек в законе об образовании складывается ситуация, когда Рособрнадзор может блокировать работу вуза в одностороннем порядке, отметил Кутепов в пояснительной записке к инициативе.

Так, ведомство имеет право приостановить государственную аккредитацию образовательных программ вуза сразу при составлении акта проверки образовательного учреждения. По его словам, это не свидетельствует о том, что вуз закрывают, но он уже не может выдавать дипломы гособразца.

По мнению Кутепова, проблема заключается в том, что закон не учитывает, что в акте и предписаниях, выданных вузу, могут оказаться нелегальные требования. Подать апелляцию на решение Рособрнадзора учебное заведение может лишь после вступления в силу решения суда о незаконности предписания ведомства, но вуз лишается возможности нормально функционировать моментально — без вердикта суда, пишет «Парламентская газета».

Он обратил внимание на то, что страдают и студенты. По закону при приостановлении аккредитации вузы должны перевести студентов в другие учебные учреждения, даже если еще непонятно, подтвердится ли законность требований Роспотребнадзора.

Напомним, вуз могут лишить аккредитации, к примеру, за дефицит кадров или недостаточное обеспечение материально-техническими ресурсами, а также за нарушения при разработке образовательной программы.