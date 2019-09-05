Владивосток, 5 сентября. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова оценила идею введения четырехдневной рабочей недели.

По мнению главы Минздрава, вопрос введения четырехдневной рабочей недели необходимо всесторонне обсудить.

«Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет», — поделилась своим мнением она на полях Восточного экономического форума.

Скворцова добавила, что на данный момент огромное количество людей работают удаленно. При рассмотрении идеи о четырех рабочих днях в неделю необходимо оценить все факторы, считает министр. По ее мнению, это нововведение может по-разному сказаться на человеке в зависимости от его возраста, пола и профессии.

Напомним, идею перехода на четырехдневную рабочую неделю озвучил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Глава правительства уточнил, что это реально, однако «не сию секунду». По словам главы российского кабмина, этот шаг должен сопровождаться ростом производительности труда и сохранением заработной платы.

Идею Медведева поддержала Федерация независимых профсоюзов. В министерстве труда и социальной защиты заявили, что озвучат свою позицию по этому вопросу до конца сентября. Министр экономического развития Максим Орешкин в свою очередь выразил мнение, что этот переход возможен только при высоком уровне доходов и производительности труда.