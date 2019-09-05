В Госдуме пригрозили США С-500 и ВДВ в ответ на размещение запрещенных ДРСМД ракет

С-500 и диверсионно-разведывательная деятельность подразделений ВДВ станут адекватным ответом на размещение США ракет, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин.

Запрещены ДРСМД

США собираются до конца 2019 года провести испытание баллистической ракеты наземного базирования средней дальности, которая была запрещена при действии ДРСМД. Заместитель помощника министра обороны Соединенных Штатов по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Роберт Суфер подтвердил эту информацию журналистам.

«Я полагаю, что до сих пор запланировано провести испытание баллистической ракеты до конца года», — заявил Суфер, отвечая на вопрос журналистов о том, остаются ли в силе планы испытать баллистическую ракету наземного базирования средней дальности в ноябре текущего года. При этом представитель Пентагона не стал уточнять, о какой именно ракете идет речь.

По словам исполняющего обязанности министра армии (сухопутных войск) Соединенных Штатов Райана Маккарти, к началу следующего года Пентагон рассчитывает развернуть новые высокоточные ракеты и гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой, ранее опять же запрещенные ДРСМД.

«Если говорить, в частности, о высокоточных ракетах, то все наши партнеры из числа разработчиков, занимающихся созданием таких систем, говорили, что если их перепрограммировать, они по своей дальности будут выходить за рамки ДРМСД», — сказал Маккарти. Он подчеркнул, то же самое касается и «гиперзвуковых ракет с баллистической боеголовкой»,

США плевать на международное сообщество

Как отметил Александр Шерин, Соединенные Штаты уже давно планировали разворачивать подобные комплексы. По мнению депутата, США нужен был лишь формальный повод для выхода из ДРСМД. Традиционно виноватой Вашингтон сделал Россию.

«И то, что они буквально через две недели провели испытания запрещенных ракет, очень цинично. Они показывают, насколько им плевать на мнение мирового сообщества. Понятно, что разработать ракету, которая не подпадает под ограничения, было невозможно за две недели. Они вели разработку долгие годы. Потом наступил собственно этап испытания. После него всегда следует постановка на боевое дежурство. Не просто же так тратятся деньги из бюджета», — пояснил Александр Шерин.

По словам депутата, Россия может ответить своими противовоздушными комплексами (С-400, С-500 и прочее). Эти системы могут сбить любые летательные объекты, заметил политик.

«Им аналогов в мире нет. Поэтому Турция приняла решение приобрести эти системы ПВО, которые сбивают все существующие ракеты на любой скорости. Ну и, конечно, ответить на действия США могут воздушно-десантные войска, которые предназначены для разведывательных и диверсионных действий в тылу противника, в том числе уничтожения складов с боеприпасами и ракетных установок», — заключил Александр Шерин.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео 2 августа заявил, что Вашингтон принял решение о выходе из ДРСМД. Российское министерство иностранных дел также подтвердило, что действие договора прекращено. При этом США уже 18 августа испытали крылатую ракету наземного базирования с запрещенными ДРСМД характеристиками: дальность полета ракеты составила свыше 500 километров.

Ранее ФАН приводило мнение, согласно которому министр обороны Сергей Шойгу демонстрирует готовность Российской Федерации к предметным переговорам с Североатлантическим альянсом по поводу соглашений, которые бы остановили гонку вооружений.