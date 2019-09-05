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Медведчук рассказал, что обмен заключенными между РФ и Украиной пройдет в ближайшие дни

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Медведчук рассказал, что обмен заключенными между РФ и Украиной пройдет в ближайшие дниВладивосток, 5 сентября. Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной должен произойти в ближайшие дни. Об этом заявил глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в кулуарах Восточного экономического форума. 

Глава политсовета прибыл во Владивосток, чтобы принять участие во Восточном экономическом форуме в столице Приморья. 

«Обмен должен состояться в ближайшие дни. Это очень положительный момент», — рассказал Медведчук телеканалу «Россия 24». 

По словам украинского депутата, переговоры по этому вопросу проходят успешно и скоро завершатся, однако точная дата неизвестна.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что анонсировать обмен задержанными не будут, станет известен факт совершения обмена.

Медведчук рассказал не только об обмене, но также поделился планами о том, что на полях ВЭФ собирается провести встречи «с руководством России», однако конкретных лиц и времени проведения встреч не уточнил. Отвечая на вопрос о перспективах таких переговоров, призвал подождать. 

«Я думаю, что переговоры такие будут, встречи будут, но давайте подождем», — ответил он.

По его словам, телефонные разговоры между лидерами России и Украины дарят надежду на нормализацию отношений между странами.

Медведчук сказал, что ждать от новых украинских властей попыток нормализовать отношения стоит всегда. 

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Источник: «Россия 24»
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