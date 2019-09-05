Американские ученые назвали причину появления рака поджелудочной железы

Хьюстон, 5 сентября. Ученые из Онкологического центра имени Андерсона Техасского университета выяснили, что причиной возникновения одной из самых тяжелых форм рака — аденокарциномы протоков поджелудочной железы — может являться определенный фермент. Об этом пишет MedicalXpress.

В исследовании американских ученых речь идет о наличии в организме больного так называемой убиквитин-специфической протеазы 21 (USP21). Как пояснил профессор Рональд Депиньо, семейство USP является самой большой группой ферментов, играющих значимую роль в развитии опухолей. Как показал геномный анализ, USP21 часто появляется в аденокарциноме протоков поджелудочной.

«Эта сверхэкспрессия связана с прогрессированием рака и злокачественной трансформацией клеток поджелудочной железы человека. Также она способствовала росту опухолей у мышей», — подчеркнул Депиньо.

Профессор также отметил, что уменьшение количества USP21 ведет к сокращению роста опухолей поджелудочной железы. По его словам, если в лечении онкологии нацелиться на USP21, это может сделать рак уязвимым.

Ранее главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн назвал факторы, приводящие к развитию онкологии, сообщает НСН. По его словам, три главных причины возникновения раковых заболеваний — это курение, вирус папилломы человека и чрезмерное употребление алкоголя.