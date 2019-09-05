Малайзия хочет закупить у России партию новых МиГ-35

Владивосток, 5 сентября. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что Куала-Лумпур хочет обновить свой парк истребителей за счет российских МиГ-35.

Малайзия рассматривает возможность вернуть России устаревшие модели стоявшей на вооружении российской техники и закупить новые МиГ-35. Он пояснил, что старые самолеты сложно продать.

«Кредит был бы очень полезным, но нужно учитывать, чтобы проценты по кредиту были невысокими, как и выплаты», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что по этому сотрудничеству уже ведутся переговоры, однако пока что не с правительством страны, а с российскими компаниями.

«Мы изучаем их предложение по возвращению старых МиГ-ов и закупке новых моделей МиГ-35, но даже в этом случае нам придется выплатить большую сумму, — заметил представитель Куала-Лумпура. — А Малайзия не та страна, которая тратит много денег на оборону, только 2% бюджета, а 35% на образование».

МиГ-35 представляет собой новейший многоцелевой истребитель поколения 4++. Самолет является усовершенствованной моделью самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Мохамадом заявил, что Малайзия является приоритетным партнером России в Азии. Российский лидер подчеркнул, что Москва рада развитию отношений с Куала-Лумпуром.