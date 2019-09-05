Мощный взрыв прогремел возле зданий иностранных посольств в Кабуле

Кабул, 5 сентября. Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана утром 5 сентября. Об этом сообщило агентство Reuters.

Уточняется, что взрыв произошел недалеко от иностранных посольств и государственных учреждений. По данным агентства «Синьхуа», могут быть жертвы.

Напомним, 2 сентября мощный взрыв прогремел в элитном районе Кабула. По предварительным данным, взорвался заминированный автомобиль.

Кроме того, 17 августа террорист-смертник вошел в один из свадебных салонов, расположенных на западе столицы Афганистана, и привел в действие взрывное устройство. В результате погибли 63 человека, еще 180 получили ранения. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»1 (запрещена в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.