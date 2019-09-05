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Минюст считает, что судебная система РФ уходит от обвинительного уклона

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Минюст считает, что судебная система РФ уходит от обвинительного уклона

Владивосток, 5 сентября. Судебная система Российской Федерации меняет курс и отходит от обвинительного уклона. Таким мнением поделился глава министерства юстиции Александр Коновалов.

По словам российского министра, судебная система России стремительно развивается и развивается в правильном направлении.

«Я об этом могу свидетельствовать, поскольку 27 лет назад я начал ходить в российские суды в качестве государственного обвинителя, представителя прокуратуры и так далее», — подчеркнул руководитель Минюста в ходе выступления на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2019).

По его словам, в течение прошедших лет судебная система претерпела сильные изменения, она «дрейфовала от государственного уклона, обвинительного уклона».

Пятый Восточный экономический форум (ВЭФ-2019) проходит во Владивостоке 4-6 сентября.

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