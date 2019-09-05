Сердюков рассказал о возможной реформе в авиастроении

Москва, 5 сентября. Внесение изменений в операционную деятельность Объединенной авиационной компании (ОАК) может стать причиной реформирования в авиастроении в целом. Об этом заявил индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков.

«У нас вызывает особую озабоченность значительный кредитный портфель ОАК. Компания не допускает дефолтов по долговым обязательствам. Однако ее операционный поток недостаточен для того, чтобы гасить старые долги и в ходе деятельности не наращивать новые», — объяснил Сердюков.

При этом он отметил, что необходимо учитывать факт, что эти долги были сформированы в процессе решения государственных задач, поэтому и их «расшивание» также требует участия государства. Сердюков рассказал, что сейчас этот вопрос «прорабатывается в тесном контакте с федеральными органами исполнительной власти».

«Вместе с тем мы понимаем, что помощь государства обязывает нас вносить существенные изменения в операционную деятельность ОАК и, возможно, повлечет реформирование авиастроения в целом», — сказал индустриальный директор Ростеха.

Напомним, директор авиационного кластера госкорпорации Ростех, бывший глава оборонного ведомства Анатолий Сердюков стал новым председателем Совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в мае этого года.