Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде регионов России

Москва, 5 сентября. Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о ночных заморозках в сибирских регионах и жаркой погоде в центральной части страны.

Размышлениями на тему эксперт поделилась в интервью «Российской газете», уточнив, что температурные показатели в Сибири соответствуют климатическим нормам, а вот погода в центре страны аномальная.

«Заморозки ожидаются в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае: ночью до -2 градусов. А в Омской области ожидается вообще до -5 градусов», — рассказала Паршина.

Холодно в темное время суток также будет в Хакассии, Иркутской области, Бурятии, на Камчатке, в Забайкальском и Красноярском краях. При этом на Таймыре синоптики обещают дождь со снегом.

«В континентальных районах Магаданской области совсем по-зимнему: ночью до -7 …-10 градусов. Это в пределах климатической нормы для северного региона», — добавила Людмила Паршина.

Что касается средней полосы России, то сюда после кратковременного похолодания вернулось июньское тепло. Температура повысится до +20 градусов, в некоторых регионах – и того больше.

В российской столице температура днем в четверг будет колебаться на отметке +20 …+22 градуса, возможен небольшой дождь. В выходные станет еще теплее, — днем ожидается до +24 градусов.