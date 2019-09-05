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Самолет «РусЛайна» аварийно сел в аэропорту Воронежа второй раз за два дня

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Самолет «РусЛайна» аварийно сел в аэропорту Воронежа второй раз за два дня

Воронеж, 5 сентября. Пассажирский лайнер, следовавший рейсом Воронеж — Петербург, готовится к аварийной посадке в аэропорту вылета. Об этом сообщают экстренные службы.

По данным РИА Новости, самолет готовится к экстренной посадке из-за неисправности в системе энергоснабжения.

Как отметила позже пресс-секретарь воронежского аэропорта Наталья Шермина, борт благополучно приземлился.

«Это тот же рейс из Воронежа в «Пулково», который совершил вынужденную посадку вчера», — уточнила она.

Накануне с этим судном произошел аналогичный инцидент. Самолет авиационного перевозчика «РусЛайн», следовавший рейсом РГ-554 из Воронежа в Северную столицу, благополучно приземлился в аэропорту вылета после решения прервать полет из-за проблем с шасси.

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Источник: РИА Новости
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