Самолет «РусЛайна» аварийно сел в аэропорту Воронежа второй раз за два дня

Воронеж, 5 сентября. Пассажирский лайнер, следовавший рейсом Воронеж — Петербург, готовится к аварийной посадке в аэропорту вылета. Об этом сообщают экстренные службы.

По данным РИА Новости, самолет готовится к экстренной посадке из-за неисправности в системе энергоснабжения.

Как отметила позже пресс-секретарь воронежского аэропорта Наталья Шермина, борт благополучно приземлился.

«Это тот же рейс из Воронежа в «Пулково», который совершил вынужденную посадку вчера», — уточнила она.

Накануне с этим судном произошел аналогичный инцидент. Самолет авиационного перевозчика «РусЛайн», следовавший рейсом РГ-554 из Воронежа в Северную столицу, благополучно приземлился в аэропорту вылета после решения прервать полет из-за проблем с шасси.