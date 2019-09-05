Владивосток, 5 сентября. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает во Владивостоке обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопросы двусторонних отношений, а также проблему мирного договора.

Встреча политиков состоялась на Восточном экономическом форуме, проходящем в Приморье. В начале встречи с российским премьером, японский премьер обозначил круг вопросов, который хотел бы поднять во время беседы. Абэ заявил, что хочет обсудить с Путиным проблему мирного договора.

Напомним, после окончания Второй мировой войны было составлено двустороннее мирное соглашение, однако тогда Советский Союз отказался его подписывать. Данный вопрос затрудняется территориальными претензиями Японии. Токио считает, что острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи должны принадлежать японской стороне на основе Трактата о торговле и границах 1855 года, пишут «Известия».

В ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке 12 сентября прошлого года президент РФ Владимир Путин выступил с предложением заключить его без предварительных условий и решить все спорные вопросы после подписания документа. Японский премьер-министр Синдзо Абэ в ответ подтвердил заинтересованность Токио заключить мирный договор с Москвой, отметив, что отсутствие соглашения является препятствием на пути полноценного сотрудничества между двумя странами.

Отметим, что глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что диалог между Москвой и Токио по заключению мирного договора будет возможен только после того, как Япония подтвердит суверенитет России над Курильским островами.

Ранее в Госдуме заявили, что мирный договор РФ с Японией может быть подписан в этом году. Подписание мирного договора России и Японией возможно произойдет уже в течение этого года, заявил депутат Госдумы Игорь Морозов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Он отметил, что на протяжении последних полутора лет подготовка к подписанию договора шла достаточно активно.

Морозов напомнил, что большинство переговоров проходят все-таки при закрытых дверях, и «мы не являемся свидетелями того, что за ними обсуждается». Однако при подписании мирного договора широкая общественность сможет ознакомиться с деталями переговоров России и Японии, убежден он.

«Думаю, подписание договора произойдет до окончания срока полномочий Абе», — уточнил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что сложности на пути к мирному договору РФ и Японии связаны в том числе и с военным сотрудничеством Токио и Вашингтона. При этом он указал на то, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ стремится к подписанию этого документа.

В начале мая министр иностранных дел Японии Таро Коно поддержал ускорение переговоров с РФ по мирному договору. Он заявил об этом по итогам визита в Москву. Как объяснил глава японского МИД, завершить переговорный процесс как можно скорее необходимо в связи с преклонным возрастом бывших жителей южной части Курильских островов. Он заявил, что без решения вопроса с Курильскими островами ратифицировать мирный договор «не удастся».

10 мая в Москве министр иностранных дел Японии Таро Коно встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По итогам переговоров стороны отметили, что расхождения по вопросу остаются, однако подтвердили свои намерения работать над проблемой.

Россия призывает Японию заключить мирный договор, который бы отражал реальную картину и задавал ориентиры для развития двусторонних отношений. Об этом в мае заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр подчеркнул, что российская сторона продолжает разъяснять японским коллегам необходимость заключения мирного договора между Москвой и Токио. При этом дипломат подчеркнул, что речь идет не просто о соглашении, «подписанном на другой день после окончания войны», а о документе, который отражал бы историю и нынешний уровень отношений между двумя странами.