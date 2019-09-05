Владивосток, 5 сентября. Власти Малайзии сомневаются, что есть достаточные основания для обвинений России в причастности к крушению малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году. Об этом в четверг заявил журналистам премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.

«Да, мы сомневаемся в этом», — подчеркнул глава правительства в беседе с РИА Новости.

Он обратил внимание на то, что является «сторонним наблюдателем», отметив, что некоторые результаты и выводы расследования не кажутся правильными.

В середине августа киевские власти передали Нидерландам материалы уголовного дела против трех россиян и одного украинца, которых на Украине считают «подозреваемыми в причастности к крушению малайзийского лайнера Boeing в небе над Донбассом в 2014 году».

Напомним, совместная следственная группа (ССГ), которая во главе с генеральной прокуратурой Нидерландов без минимального участия РФ расследует причины и обстоятельства крушения, заверяет, что самолет был сбит из ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ. ССГ назвала имена четырех подозреваемых по делу о крушении воздушного лайнера. Москва особо подчеркивает, что обвинения ССГ в причастности России лишены улик и доказательств, голословны и только вызывают сожаление, поскольку расследование является необъективным. Все ракеты, двигатели от которых показывали нидерландские следователи, были уничтожены после 2011 года, обращали внимание в Минобороны России.

Как сообщала «Газета.Ru», малайзийский Boeing, следовавший рейсом Амстердам — Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области. На борту судна находилось 298 человек — все погибли.

Как отмечал RT, Малайзия требует представить доказательства того, что Россия несет ответственность за крушение Boeing-777 в Донбассе. Премьер-министр страны Махатхир Мохаммад ранее выразил недовольство итогами международного следствия, назвав расследование Совместной следственной группы политизированным и антироссийским. Глава правительства указал, что следователи заблаговременно — долго до изучения материалов дела о крушении MH17 — обвинили виновной РФ.

Стоит обратить внимание, что немецкий детектив Йозеф Реш в течение пяти лет проводит собственное независимое расследование катастрофы, однако следователи отказываются принимать собранные им материалы, в которых также указаны причины трагедии.