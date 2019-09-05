Более 400 млн телефонных номеров пользователей Facebook утекли в Сеть

Москва, 5 сентября. Свыше 419 миллионов телефонных номеров пользователей Facebook утекли в Сеть. Об этом сообщил портал TechCrunch.

В свободном доступе оказались личные данные жителей разных стран. 133 миллиона телефонных номеров принадлежат жителям США, 18 миллионов — проживающим в Великобритании и 50 миллионов — вьетнамцам. Сервер, на котором хранились данные, не был защищен паролем, сообщает телеканал «360».

Изначально базу телефонных номеров обнаружил специалист из некоммерческой организации в сфере информационных технологий GDI Foundation Саньям Джэм. Он не смог установить, кому принадлежит база, поэтому связался с сотрудниками TechCrunch, однако порталу не удалось выяснить, кто выложил в Сеть личные данные. Тем не менее, специалисты TechCrunch связались с владельцем сервера, на котором хранилась база, и смогли отключить ее, сообщает «ФедералПресс».

Уточняется, что каждая запись в базе содержала уникальный ID аккаунта в Facebook и привязанный к нему номер телефона. Кроме того, в некоторых записях были обозначены имя пользователя, его пол и страна нахождения.

Как сообщили в самой компании Facebook, у них нет фактов, подтверждающих взлом аккаунтов. По словам представителей соцсети, телефонные номера были взяты из открытых учетных записей, а произошло это до того, как компания сменила настройки конфиденциальности в прошлом году. Представитель Facebook уточнил, что данные в базе являются устаревшими, поскольку для их сбора нужен был поиск пользователей по номеру телефона, а эта функция уже недоступна, передает НСН.

Ранее сообщалось о масштабном сбое в работе Facebook. Чаще всего на неработоспособность сервиса жаловались в Германии, России, Великобритании, Греции, Швейцарии, США, Канаде.