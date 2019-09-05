Владивосток, 5 сентября. Экзамены лишают детей желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф. Об этом он рассказал во время пленарной сессии Сбербанка на Восточном экономическом форуме.

По его словам, школьники готовы работать только когда осознают, что предстоит оценка знаний. Греф предложил «убить» школьные экзамены.

«Это катастрофа… Одна из моих личных целей — убить экзамены», — подчеркнул он.

Греф считает, что россияне оканчивают школу «инвалидами». Они привыкают к системе образования. В дальнейшей жизни при отсутствии мотивации — оценки знаний — расслабляются и не готовы что-либо делать.

Ранее Греф заявил о падении спроса на программистов. По его словам, в будущем математики и программисты будут менее востребованы в мировой экономике.

«Нужны все специальности, нужны люди всех дарований и таланты. И не нужны нам математические школы. По-моему, это пережиток прошлого», — заявил Греф.

Он подчеркнул, что развитие математических школ в Советском Союзе являлось не очень хорошим опытом. По словам главы Сбербанка, в становлении человека важно разностороннее развитие, а математические школы «пичкают» детей одним предметом.

Греф подчеркнул, что работодатели не испытывают проблем с программистами, однако множество других специальностей не готовятся на должном уровне.

«Мне кажется важным не допустить очередного перегиба», — отметил глава Сбербанка.

Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева отреагировала на высказывание Грефа по поводу математических школ. Васильева подчеркнула, что в России действует несколько центров фундаментальной подготовки по математике: в Перми, Вятке, Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге.

«За последние 10 лет российские студенты занимали первые места в мировых олимпиадах по информатике и программированию. Равных нам нет. У нас есть Сергей Кукшин, который воспитал 80 чемпионов олимпиад . Он сказал, что российское образование — это нацбезопансость», — подчеркнула Васильева.

Она рассказала, что в России планируется строительство 15 математических центров. Васильева подчеркнула, что постоянно знакомится с зарубежной периодикой о российском образовании.

«Пишут, что русские хорошо готовят по литературе, по искусству и по математике. Это то чем сильна наша наука. Математические Центры должны оставаться. Не буду говорить о том, что математика — основополагающая наука для развития много чего. Думаю, что все будет гармонично сочетаться», — уточнила она.

Кроме того, комментируя высказывание Грефа, телеведущий, писатель, краевед, выпускник петербургского физико-математического лицея №30 Лев Лурье отметил, что существуют разные теории относительно того, как именно следует обучать детей.

«Может быть, исходя из какой-нибудь теоретической образовательной системы, на которую опирался Греф, действительно не нужно иметь специализированные математические школы», — допустил Лурье.

Однако существует установившаяся практика, продолжает публицист.

«И эта практика показывает, что с 1960-х годов, когда математические школы были созданы, лучшими выпускниками высших учебных заведений были как раз выпускники физико-математических школ», — констатировал телеведущий.

Дело в том, что физматшкола продолжает традиции классического образования, объяснил собеседник ФАН. Кроме того, в такой школе учат прежде всего работать, считает публицист, там прививают любовь к труду.

Другой выпускник этой школы, космонавт, Герой России Андрей Борисенко в разговоре с корреспондентом ФАН вспомнил свои школьные годы. По его словам, обучение в физмате дало ему «необходимую жизненную базу».

«Я могу ссылаться только на собственный опыт. Я учился в физико-математической школе №30 Санкт-Петербурга. Она осуществляла подготовку школьников на базе программы, разработанной Ленинградским университетом», — рассказал Борисенко.

Как отмечает космонавт, подготовка в школе позволила ему при дальнейшем обучении успешно получать знания, связанные с техникой.

«Для ребят, которые хотят выбрать своей профессией инженерные науки, точные науки, подготовка, которую дают физико-математические школы, может стать решающей», — убежден космонавт.

По мнению Борисенко, отказываться от подготовки в таком формате неправильно.