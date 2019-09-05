Премьер Малайзии сомневается в нейтральности расследования крушения MH17

Владивосток, 5 сентября. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад считает, что международное расследование катастрофы MH17 основано на позиции тех, кто пострадал от этой трагедии.

С заявлением на тему председатель правительства этой азиатской страны выступил в интервью РИА Новости, уточнив, что есть необходимость создать непредвзятый орган с экспертами из разных государств, который мог бы провести расследование.

«Их взгляды не могут быть справедливыми и нейтральными», — заявил премьер-министр о позиции пострадавших, добавив, что самой Малайзии долгое время не давали доступ к уликам по делу о крушении.

Кроме прочего Махатхир Мохамад высказал мысль, что заявления о том, что в случившемся якобы виновата Москва, в огромной степени основаны не на фактах, а на плохих отношениях Запада и России.

«Как незаинтересованное лицо, как сторонний наблюдатель, я могу сказать, что некоторые результаты расследования не кажутся мне правильными, как и многим людям в Малайзии», — пояснил премьер-министр.

Как напоминает RT, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на юго-востоке Украины в июле 2014 года — все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Следствие безосновательно утверждает, что самолет якобы был сбит ракетой из ЗРК «Бук», стоящего на вооружении одной из бригад ВС РФ. МИД России неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес Москвы голословны, а само расследование проводится предвзято и однобоко.