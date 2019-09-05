Премьер Малайзии заявил Путину о заинтересованности в получении доступа к технологиям РФ

Владивосток, 5 сентября. Глава правительства Малайзии Махатхир Мохамад на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным выразил заинтересованность в российских аэрокосмических технологиях.

«В настоящее время мы видим интерес российских компаний в том, чтобы организовать университет и обучающие центры в области аэрокосмических технологий. Мы приветствуем это решение, поскольку с того момента, как мы решили приобретать российские лайнеры, дальнейшего продвижения в наших отношениях не было», — указал малайзийский премьер.

Мохамад обратил внимание на то, что Куала-Лумпур заинтересована «в получении доступа к российским технологиям и в особенности к космическим технологиям». В свою очередь, отметил он, Малайзия может «способствовать увеличению присутствия России в Юго-Восточной Азии».

Кроме того, он заявил о необходимости сохранения баланса интересов для всех стран, которые заинтересованы в инвестициях в Малайзию.

Мохамад поблагодарил главу российского государства за приглашение участвовать в Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2019), выразив желание сотрудничать не только с европейской частью России, но и с восточной частью страны.