20 человек стали жертвами урагана «Дориан». События дня. ФАН-ТВ

Не меньше 20 человек стали жертвами урагана «Дориан» на Багамских островах. Такую цифру назвали власти страны. Мощная стихия обрушилась на государство на этой неделе. Она разрушила около 13 тысяч домов, большая площадь оказалась под водой. Сейчас «Дориан» движется в сторону американского штата Южная Каролина. Власти страны готовятся принять удар стихии. В нескольких штатах объявлен режим ЧС.

Палата общин Великобритании поддержала идею перенести Brexit, если не удастся достичь соглашения с Евросоюзом. Отсрочка — три месяца, до 31 января следующего года. Законопроект поддержали 327 законодателей, против высказались 299. Перед вступлением в силу законопроект должны поддержать члены Палаты лордов парламента. Добавим, депутаты также отвергли предложение премьер-министра провести досрочные выборы в октябре. Это стало поражением для Бориса Джонсона, который планировал вывести Великобританию из Евросоюза до 31 октября.

Теперь официально. Министерство обороны США заявило о запланированных испытаниях ракет, которые раньше запрещал договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Пуск проведут до конца года. Но о каком конкретно снаряде идет речь — в Пентагоне не сообщили. По словам врио министра армии Штатов Райана Маккарти, в ближайший год Америка поставит на вооружение несколько ракет, которые раньше попадали под действие соглашения. Напомним, 2 августа США окончательно вышли из договора. России пришлось дать зеркальный ответ. Через две недели Штаты испытали запрещенную ДРСМД ракету. Президент России Владимир Путин поручил оценить уровень угрозы и подготовить симметричный ответ.

Корреспонденты ФАН встретились с генералом Ливии

Корреспонденты ФАН, которые уже больше недели работают в столице Ливии, встретились с начальником западного военного округа страны Усамой Аль Джувелли. Наши коллеги провели с ним интервью, в ходе беседы военнослужащий рассказал о гражданской войне в стране, о нынешнем положении дел, а также о некогда теплых дружеских отношениях с Россией. Начальник западного военного округа Ливии — выпускник московской Академии им. Фрунзе.

«Россия — это, безусловно, великая страна, мы смотрим на нее с уважением и с уверенностью, что она способна сыграть великую роль в восстановлении мира в Ливии, особенно фактом своего членства в Совете Безопасности ООН. Мы надеемся, что Россия сумеет убедить страны, которые негативным образом влияют на внутриливийский конфликт, соблюдать все резолюции Совета Безопасности, касающиеся Ливии», — отметил Усама Аль Джувелли.

Напомним, политический кризис в Ливии произошел после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году. Сейчас в стране царит двоевластие. Наши коллеги единственные, кто отправился в столицу Триполи, чтобы рассказать о нынешнем положении дел в стране.