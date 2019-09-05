Владивосток, 5 сентября. США регулярно вмешиваются во внутренние дела Китая и России, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Об этом она сообщила на встрече с молодыми дипломатами на полях Восточного экономического форума.

Захарова рассказала о вмешательстве США во внутренние дела Китая и России. По словам дипломата, Москва наблюдает это вмешательство регулярно с разной степенью активности. Как уточнила представитель МИД, вмешательство происходит с использованием разных технологических возможностей. Аналогичная ситуация происходит в отношении Китая.

Захарова напомнила, что «США считают возможным делать заявления по целому ряду важных вопросов, хотя это внутреннее дело Китая». Дипломат объяснила, что Вашингтону важно показать доминирование над Китаем. Она призвала Москву и Пекин занять принципиальную позицию о недопустимости вмешательства кого-то ни было в чьи-либо внутренние дела.

Ранее в США предложили переключиться с Афганистана на «угрозы» со стороны России и Китая. Вашингтон должен завершить войну в Афганистане и переключить внимание на борьбу с более актуальными угрозами, среди которых «российская агрессия» и укрепление позиций Китая, говорится в докладе Центра американского прогресса.

По мнению американских экспертов, если Вашингтон продолжит участие в «бессрочной» войне, он не сможет «сдерживать» Москву и Пекин. Специалисты считают, что исламская республика больше не является важной проблемой для США. В центре пояснили, что сейчас в Афганистане находятся 14 тысяч американских солдат. Эксперты назвали это крупнейшим развертыванием войск Соединенных Штатов в мире. Ежегодные финансовые вложения Вашингтона на мероприятия в республике составляют примерно 45 миллиардов долларов.

Ранее директор разведывательного управления Минобороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли рассказал о российской и китайской «угрозах» в краткосрочной и долгосрочной перспективах. Мнением военный чиновник поделился на ежегодном форуме по безопасности в Аспене.

«В краткосрочной перспективе это Россия», — ответил директор разведывательного управления на вопрос о том, кого он считает опаснее для США — Москву или Пекин.

Эшли подчеркнул, что страна может реагировать непредсказуемым образом, если ее «припереть к стенке». По мнению генерал-лейтенанта, это утверждение вполне применимо к России. Директор разведывательного управления также напомнил про ядерный потенциал РФ.

«Кроме того, несколько тысяч ядерных зарядов представляют собой экзистенциальную угрозу. Китайцы лидируют в экономическом плане. Это долгосрочное», — заключил Эшли.

Ранее на форуме в Аспене глава Индо-Тихоокеанского командования адмирал Филипп Дэвидсон заявил, что США обеспокоены сближением России и Китая в военной сфере. Дэвидсон обратил внимание на активное развитие российского военного присутствия на Дальнем Востоке. Он отметил, что баллистические ракеты и подлодки России на Дальнем Востоке являются «угрозой самому существованию США». Кроме того, Дэвидсон выразил опасения в связи с «усилением оперативного сотрудничества между Россией и Китаем». В качестве примера адмирал привел китайское участие в учениях Минобороны РФ «Восток-2018». Дэвидсон также напомнил, что Пекин промолчал, когда российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС совершили полет над Тайванем.

Государственный секретарь США Майк Помпео допустил в адрес России более резкие высказывания. Глава дипломатического ведомства назвал Москву «забиякой», но подчеркнул, что считает Китай большей угрозой для Соединенных Штатов.

Кроме того, США считают, что предназначенные для диагностики космических аппаратов российские опознавательные спутники имеют двойное военно-гражданское назначение.

В документе сообщается об угрозе из космоса для США, которая якобы исходит от России. В нем содержатся сведения, что Россия продолжает исследовать и разрабатывать сложные орбитальные системы. По мнению американских экспертов, они могут иметь двойное назначение. К примеру, опознавательные и обслуживающие спутники способны подлетать на близкое расстояние к другим спутникам для обследования или починки дефектов. Американские специалисты подчеркнули, что та же самая технология может использоваться для сближения со спутниками других стран и нападения на них.

Москва неоднократно заявляла, что не представляет угроз для других государств.