Сирийские саперы уничтожили боеприпасы, найденные российскими военными в Восточной Гуте

Дамаск, 5 сентября. Сирийские саперы уничтожили около пяти тонн боеприпасов, найденных российскими военными в Восточной Гуте. Об этом сообщил начальник инженерных войск сирийской армии генерал Майяс Махмуд Иса.

По его словам, среди утилизированных боеприпасов есть самодельные взрывные устройства, которые боевики изготавливали восточнее Дамаска. Сирийский генерал отметил, что большую часть боеприпасов обнаружили представители военной полиции РФ во время патрулирования.

Как рассказал Майяс Махмуд Иса, об опасных находках регулярно сообщают мирные сирийцы, которые постепенно возвращаются в родные дома. По его словам, за год в Восточной Гуте ликвидировали около 100 тонн боеприпасов и самодельных бомб.

Когда российская военная полиция обнаруживает подобные опасные предметы, на место тут же вызываются саперы армии Сирии. Именно они впоследствии утилизируют боеприпасы. Если нет возможности извлечь находку, то бомбы или боеприпасы уничтожают на месте, передает телеканал «Звезда».

Ранее сообщалось, что за пять лет российские саперы разминировали свыше 6,5 тысячи гектаров в Сирии. Работы велись в городах Пальмира, Алеппо и Дейр-эз-Зор. Российские саперы разминировали более 12 километров железнодорожных путей и свыше 17 тысяч зданий и сооружений. В общей сложности военные РФ обнаружили и ликвидировали свыше 105 тысяч взрывоопасных предметов, примерно 31 тысяча из которых — самодельные устройства.