Эксперты выяснили, в какой сфере проще трудоустроиться в РФ без опыта работы

Москва, 5 сентября. Вакансии инженера и ассистента главного специалиста являются самыми доступными для выпускников высших учебных заведений без опыта работы. Об этом сообщили журналистам эксперты сервиса Superjob по результатам исследования.

Отмечается, что инженеров без опыта может трудоустроить каждый восьмой работодатель, ассистентов основных специалистов — каждый десятый. При этом 9% российских фирм и предприятий готовы предоставить выпускникам вакансии менеджера по продажам или специалиста по работе с клиентами, только 6% опрошенных могут пригласить на работу IT-специалиста или педагога, пишет «Российская газета».

Кроме того, 5% отечественных компаний могут предложить неопытным специалистам трудоустройство на любые начальные позиции. По словам экспертов, 4% работодателей не против предоставить выпускникам вакансии оператора call-центра или администратора. Аналогичное число компаний готово принять молодых специалистов на различные позиции, предоставив перед этим обучение.

Начинающим поварам и адвокатам могут помочь в трудоустройстве только 3% работодателей, бухгалтерам, экономистам — 2%.

В общей сложности 65% отечественных работодателей готовы принять на работу выпускников вузов без опыта работы.

Ранее эксперты провели исследование и выяснили, люди каких профессий чаще испытывают сложности при выплате кредита в РФ.