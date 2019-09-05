Путин поблагодарил Абэ за слова сочувствие пострадавшим от пожаров жителям Сибири

Владивосток, 5 сентября. Президент России Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Японии Синдзо Абэ за слова сочувствия пострадавшим от пожаров жителям Иркутской области и Красноярского края.

С заявлением на тему российский лидер выступил во время переговоров с председателем правительства Страны восходящего солнца в рамках проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума.

«В начале нашей беседы хотел бы поблагодарить сердечно за слова сочувствия, которые ты выразил жителям Красноярского края и Иркутской области в связи с лесными пожарами», — сказал Владимир Путин.

Как напоминает «Газета.ru», в МЧС назвали основную причину возникновения лесных пожаров в Сибири - неосторожное обращение с огнем. Согласно данным спасательного ведомства, сухие грозы, которые очень часто приходили в регион, не являлись основной причиной возникновения природных возгораний.