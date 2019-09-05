Минкомсвязь хочет договориться о производстве компонентов Huawei в РФ

Москва, 5 сентября. Минкомсвязь России надеется до конца текущего года договориться о локализации производства некоторых компонентов китайской корпорации Huawei в РФ. Об этом рассказал журналистам руководитель ведомства Константин Носков в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2019).

Отвечая на вопрос представителей СМИ о том, обсуждается ли локализация производства компонентов Huawei в стране, Носков сказал утвердительно.

«Да, обсуждается», — уточнил министр, добавив, что рассчитывает на достижение договоренности касательно этого вопроса до конца года.

Носков также отметил заинтересованность РФ «в максимальной локализации».

Отвечая на вопрос о продвижении переговоров, он обратил внимание, что в настоящее время «нет никаких знаковых шагов, но переговоры продолжаются».

Пятый Восточный экономический форум проходит в столице Приморского края 4-6 сентября.

В конце июля текущего года заместитель главы Минкомсвязи РФ Михаил Мамонов заявил, что продукцию компании Huawei начнут выпускать с российской операционной системой «Аврора». По его словам, это должно случиться в ближайшей перспективе.