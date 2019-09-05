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Назван размер гонорара Нурмагомедова за бой с Порье

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Назван размер гонорара Нурмагомедова за бой с Порье

Москва, 5 сентября. Гонорар российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова за бой с американском спортсменом Дастином Порье будет значительно выше, чем за поединок с Конором Макгрегором.

С заявлением на тему выступил отец и тренер россиянина Абдулманап Нурмагомедов, правда, не став уточнять точную сумму вознаграждения сына за бой с американским бойцом.

«Мы деремся не за мелочь. Мы знаем себе цену. Мы сейчас — лучшие. Мы побили лучших. Мы готовы дальше драться с лучшими. И мы популярны, мы это знаем. Когда выйдем в зал, увидите, как встретят Порье, и как – Хабиба», — заявил Абдулманап.

Нурмагомедов ушел от прямого ответа, каким точно будет размер денежного вознаграждения его сына, однако заявил, что Хабиб «заработает в 3–3,5 раза больше», чем за бой с Макгрегором.

В свою очередь эксперты заявляют, что вряд ли размер гонорара Хабиба Нурмагомедова составит 6–7 миллионов долларов (за бой с ирландцем россиянин получил 2 млн), скорее всего, призовые россиянина будут состоять из других отчислений.

Назван размер гонорара Нурмагомедова за бой с Порье

Как напоминает «Газета.ru», поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американским бойцом MMA Дастином Порье за звание чемпиона UFC запланирован на субботу, 7 сентября.

Бой пройдет в Абу-Даби, куда россиянин прибыл накануне. До выхода на ринг Нурмагомедов будет находиться под круглосуточной охраной. Организаторы подчеркнули, что никакой опасности нет, но такие меры необходимы.

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Источник: Спорт-Экспресс
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