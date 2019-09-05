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Япония сделает представление из-за открытого Путиным на Курилах рыбзавода

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Япония сделает представление из-за открытого Путиным на Курилах рыбзавода

Токио, 5 сентября. Японские власти надлежащим образом ответят на открытие нового рыбоперерабатывающего предприятия на острове Шикотан. Об этом в четверг в ходе традиционной пресс-конференции заявил генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга.

Он отметил, что Токио знает об открытии этого завода.

«Включая представление, мы ответим надлежащим образом. В любом случае, в правовой позиции нашего правительства никаких изменений нет. Мы полагаем, что для глобального решения этой проблемы необходимо решить проблему северных территорий», — обратил внимание Суга.

Он также заверил, что японские власти продолжат тесные переговоры с Москвой, учитывая основную позицию — «решение территориальной проблемы», передает ТАСС.

При этом генеральный секретарь кабинета министров Японии не ответил на вопрос о том, будет ли этот вопрос подниматься на предстоящих переговорах на высшем уровне между РФ и Японией.

«Я хотел бы воздержаться от комментариев относительно грядущих переговоров на высшем уровне», — резюмировал Суга.

Российский лидер Владимир Путин в среду на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2019) осмотрел выставку территорий опережающего развития региона и в режиме видеоконференции наблюдал за открытием завода. Кроме того, главе российского государства продемонстрировали новый терминал воздушной гавани Хабаровска, а также рыбоперерабатывающее предприятие, расположенное на острове Шикотан.

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Источник: ТАСС
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