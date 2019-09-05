Путин дал оценку двусторонним отношениям России и Японии

Владивосток, 5 сентября. Президент РФ Владимир Путин заявил, Россия приветствуют диалог с Японией, который способствует развитию двухсторонних отношений.
«Мы с вами регулярно встречаемся, используем все возможности для продолжения нашего диалога. Мы этому очень рады, потому что это способствует развитию наших двусторонних отношений», — заявил российский лидер на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в рамках ВЭФ.
Ранее Абэ рассказал, что инвестиции Японии в экономику Дальнего Востока составили более 15 млрд долларов. Премьер подчеркнул, что в работе находятся 200 проектов в восьми сферах деятельности. Японские компании задействованы в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2».
«Совокупные инвестиции Японии в Дальний Восток, включая эти проекты, превысили 15 миллиардов долларов, в будущем ожидается дальнейшее инвестирование», — заявил Абэ.
Также японский премьер отметил, что между странами будут реализованы пять новых проектов в сфере туризма и обращения с отходами, сообщает «Газета.ru».
В МИД РФ предложили Токио перейти полностью на безвизовый режим с Россией. Об этом заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов. Он рассказал, что летом японские власти приняли решение смягчить визовый режим для ряда категорий граждан РФ. Моргулов назвал этот шаг правильным, но недостаточным.
«Предлагаем нашим японским соседям вести дело к полной отмене визового режима», — заявил замглавы МИД РФ.