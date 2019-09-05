Путин дал оценку двусторонним отношениям России и Японии

Владивосток, 5 сентября. Президент РФ Владимир Путин заявил, Россия приветствуют диалог с Японией, который способствует развитию двухсторонних отношений.

«Мы с вами регулярно встречаемся, используем все возможности для продолжения нашего диалога. Мы этому очень рады, потому что это способствует развитию наших двусторонних отношений», — заявил российский лидер на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в рамках ВЭФ.

Ранее Абэ рассказал, что инвестиции Японии в экономику Дальнего Востока составили более 15 млрд долларов. Премьер подчеркнул, что в работе находятся 200 проектов в восьми сферах деятельности. Японские компании задействованы в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

«Совокупные инвестиции Японии в Дальний Восток, включая эти проекты, превысили 15 миллиардов долларов, в будущем ожидается дальнейшее инвестирование», — заявил Абэ.

Также японский премьер отметил, что между странами будут реализованы пять новых проектов в сфере туризма и обращения с отходами, сообщает «Газета.ru».

В МИД РФ предложили Токио перейти полностью на безвизовый режим с Россией. Об этом заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов. Он рассказал, что летом японские власти приняли решение смягчить визовый режим для ряда категорий граждан РФ. Моргулов назвал этот шаг правильным, но недостаточным.