На Украине рассказали о главном страхе Зеленского

Киев, 5 сентября. Украинский политолог Андрей Ермолаев рассказал, что глава государства Владимир Зеленский боится столкнуться с суровой реальностью.

С заявлением на тему эксперт выступил в эфире телевизионного канала ZIK, пояснив, что, по его мнению, украинский президент до сих пор находится в заложниках виртуального мира.

«Он отыгрывает образ героя телесериала «Слуга народа». Он раб лампы. Он боится, он не знает, какой он другой. Он знает, как быть Голобородько, но не знает, как быть Зеленским», — пояснил политолог.

Кроме прочего, считает Андрей Ермолаев, окружение президента также находится вне современных реалий Украины, поэтому принятые властями меры не имеют никакого отношения к решению экономических проблем в стране.

Как напоминает «Газета.ru», на минувшей неделе во время выступления в Верховной раде Владимир Зеленский оценил первые 100 дней своего президентства. Глава государства уточнил, что слышал много оценок, однако считает себя самым строгим критиком. Зеленский добавил, что с началом работы нового парламента на Украине страна встанет на путь перемен. Президент считает, что темпы изменений будут увеличиваться.

При этом, пока что среди всех украинских президентов Зеленский имеет самый высокий процент доверия жителей Украины. Согласно результатам опроса, новому главе Украины доверяют 70% жителей страны. Единственным, кто набрал наиболее приближенный к Зеленскому рейтинг доверия, был Виктор Ющенко, которому в свое время доверяли 50% жителей страны.