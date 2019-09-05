Греф указал на серьезную зависимость российских детей от гаджетов

Владивосток, 5 сентября. Глава Сбербанка Герман Греф назвал зависимость детей от гаджетов огромной проблемой.

По его словам, школьники проводят в гаджетах около 6 часов 20 минут в день. Он подчеркнул, что у тех родителей, которые ограничивают использование смартфонов, дети проводят по 2 часа в день.

«Есть кто-то, кто проводит и 12 часов, и 16 часов. Поэтому это огромная проблема», – заявил Герман Греф.

Кроме того, школьники часто прячутся от родителей со смартфонами под одеялом, отметил глава Сбербанка.

«Я помню, я раньше с фонариком читал книжки под одеялом. Так вот, дети сейчас пользуются гаджетами после того, как они ложатся спать, под одеялом. Чтобы родители не волновались», — заявил Греф.

Ранее ученые из канадского университета Калгари выяснили, что время проведенное у гаджета негативно влияет на умственные способности ребенка.

Специалисты наблюдали за жизнью 2,5 тысячи детей. Выяснилось, что двухлетние дети проводят у экранов электронных устройств около 17 часов в неделю, при этом допустимой нормой является 7 часов, трехлетние дети — 25 часов, пятилетние дети — 10,8 часов. По словам ученых, долгое нахождение перед экранами смартфонов приводит к низким показателям умственного развития.

«Использование технологий укоренилось в современной жизни. Принятие мер на уровне семьи для позитивного взаимодействия с технологиями может иметь основополагающее значение для обеспечения успеха в развитии детей, растущих в цифровой век», — считают авторы исследования.

Ранее эксперты рассказали, как сберечь зрение при использовании гаджетов.

Как сообщают «Известия», глава Минпросвещения Ольга Васильева рекомендовала школьникам использовать смартфоны во время занятий только в случае необходимости.