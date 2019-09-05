Премьер Малайзии не исключил, что обсудит с Путиным крушение MH17

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Владивосток, 5 сентября. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад не исключил, что обсудит MH17 с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Мохамада, он готов обсудить тему крушения Boeing 777 рейса MH17 на востоке Украины с Путиным, «если зайдет речь».

«Но не думаю, что мы можем как-то повлиять на ситуацию сейчас. Малайзия вовлечена в расследование. Посмотрим, что будет дальше», — заявил малайзийский премьер.

Встреча Мохамада с Путиным состоится в четверг в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

Напомним, Boeing 777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение под Донецком 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Украинские власти обвинили в случившемся ополченцев Донбасса, но те опровергли обвинения, заявив, что не располагают средствами, позволяющими сбить самолет на такой высоте.

Расследование обстоятельств крушения проводит международная следственная группа во главе с прокуратурой Нидерландов без участия России. Следствие безосновательно утверждает, что самолет был сбит ракетой из зенитно-ракетного комплекса «Бук», стоящего на вооружении одной из бригад Вооруженных сил РФ.

МИД России неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес РФ голословны, а само расследование проводится предвзято и однобоко. Путин отметил, что Москва сможет признать результаты следствия только в том случае, если Россию допустят к полноценному участию в нем. В российском оборонном ведомстве сообщили, что все ракеты с двигателями, подобными тому, что продемонстрировали следователи, были утилизированы после 2011 года.

Россия приводила доказательства того, что в авиакатастрофе виновна украинская сторона. Минобороны РФ определило номер ракеты, поразившей воздушное судно. Несмотря на все представленные доказательства, страны Запада во главе с США продолжают обвинять в случившемся Россию и Донецкую Народную Республику.

Махатхир Мохамад ранее назвал расследование во главе с прокуратурой Нидерландов излишне политизированным и выразил сомнение в том, что ответственность за аварию лежит якобы на России.