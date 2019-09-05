Решение о продлении санкций против РФ деструктивно для самого ЕС, заявила Захарова

Владивосток, 5 сентября. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, чтло продление санкций Евросоюза в отношении России разорительно и деструктивно для самого Брюсселя.

С заявлением на тему российский дипломат выступила во Владивостоке, общаясь с журналистами на полях Восточного экономического форума, назвав происходящее «заезженной пластинкой».

«Фарс заключается в том, что уже в кулуарах говорят, что это деструктивно, по сути, разорительно для самого Евросоюза, которому предстоит немало трудностей в связи с Brexit и другими процессами, которые там проходят», — отметила Захарова.

«Растягивать санкции в отношении России, мало того, ощущать давление со стороны Вашингтона, в частности по энергетическому взаимодействую с РФ, которое возрастает, это все контрпродуктивно непосредственно в первую очередь для ЕС», — резюмировала дипломат.

Как напоминает «Газета.ru», накануне стало известно, что страны – члены Европейского союза согласовали продление антироссийских санкций, которые истекают в середине сентября, еще на шесть месяцев.

Добавим, что на минувшей неделе официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что новый пакет антироссийских санкций США вызывает только сожаление — российская экономика неоднократно демонстрировала устойчивость к такому давлению.

Речь идет об очередном пакете американских санкций в отношении России. Вашингтон заявлял, что поводом к введению очередных ограничений против РФ стало то, что Москва якобы не предоставила гарантий неприменения биологического и химического оружия.