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Путин назвал Малайзию приоритетным партнером России в Азии

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Путин назвал Малайзию приоритетным партнером России в Азии

Владивосток, 5 сентября. Президент России Владимир Путин заявил, что Малайзия является приоритетным партнером России в Азии.

Заявление прозвучало в ходе встречи российского лидера с премьер-министром Малайзии Махатхиром Махамадом.

«Малайзия — наш приоритетный партнер в Азии. Мы рады, что отношения между нашими странами развиваются позитивно», — сказал президент России.

Путин выразил надежду, что встречи в рамках Восточного экономического форума в столице Приморья окажутся полезными для малайзийских партнеров. Российский лидер отметил, что рад возможности поговорить об отношениях между РФ и Малайзией с Мохамадом.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что Махатхир Мохамад выразил недовольство в связи с результатами работы следственной группы под руководством прокуратуры Нидерландов по делу о крушении рейса МН17 в Донбассе в июле 2014 года. Малайзийский премьер назвал расследование политизированным и антироссийским

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Он выступает основной площадкой для решения ключевых вопросов развития российского Дальнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Центральным событием форума станет пленарное заседание, в котором примут участие российский лидер Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

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Источник: РИА Новости
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