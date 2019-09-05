Захарова призвала дождаться анализа Госдумы ситуации с Deutsche Welle

Владивосток, 5 сентября. В МИД РФ не будут комментировать развитие ситуации с немецким СМИ Deutsche Welle до проведения ее анализа депутатами Госдумы. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, реакция должна быть адекватной и пропорциональной.

«Нужно дождаться окончания анализа нашими депутатами той ситуации, которую они приняли на рассмотрение, а потом уже ее комментировать», — заявила Захарова на сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

Напомним, в начале августа Госдума призвала провести расследование вмешательства во внутренние дела РФ. По мнению депутатов, его допустили зарубежные СМИ и дипломаты в связи с призывами участвовать в несогласованной акции в Москве. Была сформирована комиссия Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства. В нее вошли 12 человек. Возглавил комиссию Василий Пискарев.

По итогам первого заседания комиссии было решено пригласить на одно из следующих заседаний представителей Deutsche Welle. Однако представители немецкой радиостанции отказались принимать участие в заседании комиссии.

Представитель издания Йоханнес Хоффман в ответ на запрос Госдумы РФ заявил, что Deutsche Welle подотчетна немецким инстанциям и органам и не имеет возможности участвовать в заседании комиссии Госдумы. Он пригласил главу думской комиссии в Бонн или Берлин для общения с гендиректором немецкого СМИ.

Василий Пискарев отказался от переговоров с Deutsche Welle вне территории России.

«Что касается их предложения о поездке в Бонн или Берлин – все вопросы, которые мы разбираем на комиссии, касаются России, а не Германии. И факты вмешательства были во внутренние дела нашей страны, а не Германии. Так что диалог надо вести на территории Российской Федерации», — заявил Пискарев.

Как сообщает «Газета.ru», лицензию Deutsche Welle в России могут отозвать.